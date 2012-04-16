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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Россия недостаточно информировала родственников расстрелянных под Катынью

16 апреля 2012, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении десяти истцов по катынскому делу Россия нарушила статью Европейской конвенции по правам человека, запрещающую бесчеловечное обращение.


 Суд признал, что лишь вдова польского офицера и те девять заявителей, которые родились до 1940 г., могут считаться жертвами нарушения статьи 3 (запрет на использование пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращения), "потому что у них было устойчивая эмоциональная связь с мужем или отцом".
Остальные пять заявителей, связанные более дальним родством или родившиеся после пленения родственников, "страдали от их отсутствия в меньшей степени, и статья 3 в отношении этой группы заявителей не была нарушена".
В отношении 10 заявителей суд установил, что они пережили двойную травму, поскольку не только потеряли своих родных и близких на войне, но не могли узнать правду об их смерти в течение более 50 лет, "пока ее утаивали и искажали власти СССР и коммунистической Польши", сообщает «Интерфакс».
        Польская сторона обратилась в Страсбургский суд, выразив свое неудовлетворение проведенным Россией расследованием обстоятельств произошедшего. Расследование было прекращено в 2004 г. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("За смертью виновных"). Заявители жаловались на нарушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека ("Запрещение пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращений"), утверждая, что российская сторона не смогла предоставить им информацию о судьбе родственников и отклоняла соответствующие запросы.

НС

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