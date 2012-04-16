Губернатор Петербурга ждет от предпринимателей добросовестности

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16 апреля 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

news.aport.ru

Накануне уикенда Георгий Полтавченко посетил офис Санкт-Петербургского Союза предпринимателей. Он принял участие в заседании Совета директоров и актива этой первой предпринимательской организации Петербурга, основанной в 1989 году.



В настоящее время Союз объединяет около полутора тысяч предприятий, в основном, малого и среднего бизнеса, ведет широкую просветительскую работу, участвует в разработке региональных законов, консультирует и помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Как передает корреспондент «Новостей малого бизнеса», традиционное апрельское заседание было посвящено дню рождения организации и проходило в неформальной обстановке. Предприниматели поделились с главой города своими проблемами, рассказали о достижениях и новых инновационных проектах, просили содействия в их продвижении на федеральном уровне.



Георгий Полтавченко с интересом участвовал в дискуссии, тем не менее, от прямой поддержки отказался, аргументируя тем, что к «нему «регулярно приходят изобретатели вечного двигателя и если рассматривать все эти проекты, то для остальной работы просто времени не останется». Он сообщил, что при Комитете экономического развития создана структура по инновационным разработкам и рекомендовал действовать через нее. Кроме того, он посоветовал более полно использовать возможности имеющихся структур, в частности первого в России технопарка. «Город также готов содействовать малому и среднему предпринимательству в создании инновационных парков», - сказал Георгий Полтавченко.



По его информации, создана рабочая группа, которая будет разрабатывать программу создания инновационного спроса в городе. В каждом Комитете будут специалисты, ответственные за продвижение инновационной продукции городских предприятий. Программа будет представлена на заседание городского правительства до конца мая.

В заключение губернатор поздравил членов организации с 23-й годовщиной ее создания, отметив, что «полторы тысячи членов союза – это серьезная цифра».



«Правительство может спокойно и равнодушно наблюдать за вашей работой, так как вы сами хорошо с ней справляетесь», - пошутил он. А потом вполне серьезно заявил: «Наша работа – это движение в двух направлениях. Мы готовы вам помогать. Но ждем в ответ желания трудиться на благо города. Согласитесь, что среди предпринимателей есть безответственные и непорядочные дельцы. И вы должны брать на себя ответственность за своих коллег, стремиться к тому, чтобы все работали добросовестно. Давайте настраиваться на совместную работу» - завершил он свой краткий спич.