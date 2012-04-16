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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Уволенных военнослужащих переобучат за 100 миллионов

16 апреля 2012, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство образования и науки РФ представило проект постановления правительства страны о переобучении увольняемых военнослужащих. На переобучение будет выделено 100 миллионов 60 тысяч рублей.


 Эксперимент по вручению именных образовательных сертификатов будет продолжаться в 2012 — 2014 годах.
За эти годы хотят переподготовить не менее 2 000 увольняемых военнослужащих. Сертификаты им будут выдаваться на конкурсной основе, сообщает fontanka.ru. Помимо того, кандидаты на переобучение должны служить в ВС  не менее 5 лет, иметь среднее или высшее профессиональное образование, увольняться по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока контракта, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями.

НС

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