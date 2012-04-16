Жителям трех стран запрещено провозить в Россию продукты в багаже

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16 апреля 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

По решению Россельхознадзора с 16 апреля пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, запрещено привозить с собой сельскохозяйственную продукцию в багаже и ручной клади.



Ограничения введены в связи с "участившимися случаями выявления карантинных объектов".

Что касается товарных партий фруктов и овощей, то их ввоз разрешен при наличии соответствующих фитосанитарных сертификатов, сообщает Лента.ру.

На период с начала 2011 года по настоящее время, при поставках растительной продукции из Азербайджана было зафиксировано девять случаев ввоза карантинных объектов, относительно продукции из Узбекистана — 130 случаев, из Таджикистана — 228.



