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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Жителям трех стран запрещено провозить в Россию продукты в багаже

16 апреля 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

По решению Россельхознадзора с 16 апреля пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, запрещено привозить с собой сельскохозяйственную продукцию в багаже и ручной клади.


 Ограничения введены в связи с "участившимися случаями выявления карантинных объектов".
Что касается товарных партий фруктов и овощей, то их ввоз разрешен при наличии соответствующих фитосанитарных сертификатов, сообщает Лента.ру.
На период с начала 2011 года по настоящее время, при поставках растительной продукции из Азербайджана было зафиксировано девять случаев ввоза карантинных объектов, относительно продукции из Узбекистана — 130 случаев, из Таджикистана — 228.

НС

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