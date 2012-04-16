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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Трагедия в семье звезды: Евдокия Германова молится за бывшего приемного сына

16 апреля 2012, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru
detlep.ru

Никто и предположить не мог, что так прекрасно начавшаяся в 2000-м году история все перевернет в жизни известной актрисы Евдокии Германовой и закончится трагически. 12 лет назад она решила усыновить ребенка в детском доме.

Полуторагодовалый Коленька показался ей ангелочком, они сразу понравились друг другу. Через 5-6 встреч он назвал ее мамой, потом Евдокия оформила патронтаж, а затем усыновила мальчика, и он стал Николаем Николаевичем Германовым.
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АН

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