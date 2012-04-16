Обвиняемые в подготовке теракта на Красной площади и следствие договорились

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16 апреля 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ключевые фигуранты дела о подготовке терактов на Красной площади в Москве 1 января 2011 года заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Это может помочь обвиняемым избежать длительных сроков наказания.



Бизнесмен Тимур Акубеков, у которого хранилась взрывчатка, а также несостоявшаяся шахидка Зейнап Суюнова утверждают, что попали в группу потенциальных террористов не по своей воле.

Так, Т.Акубеков утверждает, что лишь из-за своей излишней доверчивости согласился на просьбу знакомых оставить у себя "коробки с печками для саун", в которых на самом деле находилась взрывчатка. Бизнесмен раскаялся в том, что стал невольным соучастником планируемого преступления.

Опровергнуть слова Т. Акубекова теперь никто не может, так как оставившие у него коробки боевики Шамиль Пайзулаев и Камиль Магомедов были уничтожены сотрудниками ФСБ в Изербашском районе Дагестана.



Зейнап Суюнова утверждает, что попала в ваххабитскую кампанию, вышла замуж за боевика и родила дочь. Когда же супруг исчез (был арестован за теракт в Пятигорске), то ей предоставили кров у себя "русские ваххабиты" Виталий Раздобудько и Мария Хорошева. Позже З. Суюновой объяснили, что ее муж погиб, а за него надо "отомстить". Для убедительности представители боевиков якобы забрали дочь Адилю, пообещав расправиться с ребенком, если мать ослушается приказа. В.Раздобудько и М.Хорошева совершили самоподрыв в дагестанском Губдене, так что и в данном случае свидетелей не осталось.



Следствие относится к показаниям обвиняемых критически, пишет «Коммерсантъ». Информация о захвате дочери З. Суюновой боевиками не подтвердилась . Оказалось, что женщина сама передала девочку в бездетную семью с просьбой позаботиться о девочке в случае своей гибели. Тем не менее, несостоявшаяся шахидка и Т. Акубеков помогли задержать сразу нескольких участников преступной группы и заключили досудебное соглашение. Это даст возможностьобвиняемым избежать длительных сроков наказания.



Ранее "АН" писали, что в конце 2010 года в Москву прибыла Зейнаб Суюнова для совершения теракта путем самоподрыва во время праздничных новогодних гуляний на Красной площади в городе Москве 31 декабря 2010 года.