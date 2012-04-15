Березовский нашел способы возродить Россию

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15 апреля 2012, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

С неожиданными предложениями обратился Борис Березовский по случаю Пасхи к своим подписчикам в сети Facebook. Опальный олигарх полагает, что в России пора восстановить конституционную монархию.



Кандидата на престол он нашел в Англии. Это британский принц Гарри, у которого "русской крови больше, чем у последнего российского императора Николая II".

По мнению бизнесмена, возвращенный на трон монарх восстановит прерванную связь времен и станет символом воскресения России.

Помимо «царя на трон» бизнесмен предлагает:

- наделить все субъекты России государственным статусом, создав новую конфедерацию. Новые государственные образования на основе консенсуса смогут самостоятельно решать, какие функции делегировать центру;

- либерализовать церковь: субъекты обязаны сами регулировать отношения с религиозными конфессиями;

- Госдума и Совет Федерации должны быть упразднены, а проекты новых законов должны выноситься на всеобщее голосование в Интернет;

- новые российские чиновники при занятии должности должны соглашаться на полную финансовую прозрачность.

Указанные предложения предприниматель предложил обсудить с пользователями, после чего обдумать возможность реализации указанных мер.

Другими инициативами Б. Березовского является установление английской судебной системы, обеспечение информационного равенства граждан, а также передача прибыли от добычи природных ресурсов напрямую гражданам, сообщает «РБК».

Все указанные меры, по словам Б. Березовского, являются шагами по "воскрешению России".



