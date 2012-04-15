Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Березовский нашел способы возродить Россию

15 апреля 2012, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

С неожиданными предложениями обратился Борис Березовский по случаю Пасхи к своим подписчикам в сети Facebook. Опальный олигарх полагает, что в России пора восстановить конституционную монархию.


 Кандидата на престол он нашел в Англии. Это британский принц Гарри, у которого "русской крови больше, чем у последнего российского императора Николая II".
По мнению бизнесмена, возвращенный на трон монарх восстановит прерванную связь времен и станет символом воскресения России.
Помимо «царя на трон» бизнесмен предлагает:
 - наделить все субъекты России государственным статусом, создав новую конфедерацию. Новые государственные образования на основе консенсуса смогут самостоятельно решать, какие функции делегировать центру;
 - либерализовать  церковь: субъекты обязаны сами регулировать отношения с религиозными конфессиями;
 - Госдума и Совет Федерации должны быть упразднены, а проекты новых законов должны выноситься на всеобщее голосование в Интернет;
 - новые российские чиновники при занятии должности должны соглашаться на полную финансовую прозрачность.
Указанные предложения предприниматель предложил обсудить с пользователями, после чего обдумать возможность реализации указанных мер.
Другими инициативами Б. Березовского является установление английской судебной системы, обеспечение информационного равенства граждан, а также передача прибыли от добычи природных ресурсов напрямую гражданам, сообщает «РБК».
Все указанные меры, по словам Б. Березовского, являются шагами по "воскрешению России".

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…