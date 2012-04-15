//Общество

15 апреля 2012, 16:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото Lejnid Varlamov mmet.livejournal.com

На западе Москвы воскресная акция общества "Синих ведерок" в поддержку инициативы властей кардинально сократить количество спецсигналов на автомобилях чиновников прошла без инцидентов, сообщил координатор ОСВ Михаил Воронков.

"Мы завершаем пикет возле Бородинской панорамы. Здесь около десятка полицейских, отношение с их стороны благожелательное", - сказал Воронков, передает Интерфакс.

По его словам, к зданию музея участники акции прибыли от предыдущего пикета на Марксисткой улице колонной примерно из 30 автомобилей, возглавлял которую внедорожник с синим "мега-ведром" на крыше.

"Одним из действ пикета стал выход адвоката Андрея Столбунова, который в плаще с надписью "Агент Госдепа" и шляпе раздавал печенье. Участники охотно брали угощение, а сотрудники полиции вежливо отказались", - сказал представитель ОСВ.

Он отметил, что активисты выпустили в небо букет синих надувных шаров, "сфотографировались на фоне "главной мигалки страны", на которую так похоже здание панорамы, и сейчас уезжаем на шашлыки".

"АН" писали, что "Синие ведерки" получили разрешение мэрии на проведение акции в воскресенье в поддержку инициатив избранного президента Путина и пообещали провести "велёленькие" пикеты.