Чулпан Хаматову выдвигают на Нобелевскую премию мира

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15 апреля 2012, 16:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

На Нобелевскую премию мира актрис Чулпан Хаматову и Дину Корзун за их благотворительную деятельность выдвигает коллектив "Новой газеты". Решение сегодня принято, официальное выдвижение произойдет во вторник.

"Мы выдвигаем их на Нобелевскую премию мира с формулировкой "за самоотверженное спасение многих жизней", — сообщил в воскресенье главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Мы еще поговорим с парламентариями, представителями правительства, которые также могут оказать официальную поддержку в выдвижении кандидатов на Нобелевскую премию", — отметил Муратов, передает Интерфакс.

Он выделил пять категорий людей, которые "могут оказать такую поддержку и к которым парламентарии и члены правительства относятся".

"А еще к этой категории относятся те, кто уже является лауреатом Нобелевской премии. К ним относится и Михаил Горбачев. Вчера я ему рассказал о нашей инициативе, и он однозначно заявил, что обязательно окажет свою поддержку", — сказал главред "НГ".

"АН" писали, что 12 апреля на церемонии вручения кинопремии "Ника" Чулпан Хаматову и Дину Корзун наградили специальным призом, что вызвало неоднозначную оценку общества. Факт того, что профессиональная премия в киноискустве присуждена за благотворительность понят не всеми.

Напомним, Чулпан Хаматова и Дина Корзун 26 ноября 2006 года основали фонд "Подари жизнь". Фонд проводит одноименные концерты в поддержку детей, больных раком, организовывает выставки и экскурсии. Его организаторы помогают детям из семи медицинских учреждений: Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, Российской детской клинической больницы, Российского научного центра рентгенорадиологии, Научно-практического центра медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы, НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Морозовской детской городской клинической больницы и Московской городской больницы.