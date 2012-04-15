Идет активная торговля местами на инаугурацию Президента

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15 апреля 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ранее в СМИ появилась информация, что некая частная компания торгует приглашениями на прием, посвященный инаугурации Владимира Путина. Стоимость входного билета составляет от 6 до 30 миллионов рублей.



«Фонд поддержки инфраструктурных мероприятий» называет себя подрядчиком администрации президента за эти деньги обещает посадить за столик с высокопоставленным чиновником. С менеджером «Фонда поддержки инфраструктурных мероприятий» Катериной Никитиной общался корреспондент Forbs.

«Сама инаугурация внутри Кремля, а потом люди перемещаются на этот торжественный банкет в Манеже», - рассказала Никитина корреспонденту, представившемуся частным предпринимателем.

В презентации фонда говорится, что во встрече будут принимать руководство администрации президента, члены правительства, депутаты, сенаторы, губернаторы, а также руководство Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Генпрокуратуры и СК.

Стоимость входного билета различна в зависимости от пакета услуг. Так, статус генерального соорганизатора (по утверждению фонда, уже выкуплен) обошелся одной из компаний в 30 млн рублей. За эти деньги фирме предоставят два места на банкете с VIP-гостями, разместят логотипы в Манеже и включат информацию о компании в пакет для VIP-гостей.

Спонсорский пакет официального соорганизатора с правом сидеть за столиком с высокопоставленным чиновником стоит 15 млн рублей. Самый дешевый способ попасть на банкет - купить статус генерального партнера за 6 млн рублей.

В Управлении делами президента заявили, что впервые слышат о торжественном вечере в «Манеже» и ничего не знают о «Фонде поддержки инфраструктурных мероприятий».

«С большой долей уверенности я могу сказать, что это ерунда. Есть протокольный список и пожелания избранного президента», - сказал пресс-секретарь новоизбранного президента Дмитрий Песков «Русской службе новостей».



Напомним, инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Кремле. Как сообщили в управделами президента, на нее приедут давние друзья нового президента – экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.



