Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Идет активная торговля местами на инаугурацию Президента

15 апреля 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Идет активная торговля местами на инаугурацию Президента

Ранее в СМИ появилась информация, что некая частная компания торгует приглашениями на прием, посвященный инаугурации Владимира Путина. Стоимость входного билета составляет от 6 до 30 миллионов рублей.

«Фонд поддержки инфраструктурных мероприятий» называет себя подрядчиком администрации президента за эти деньги обещает посадить за столик с высокопоставленным чиновником. С менеджером «Фонда поддержки инфраструктурных мероприятий» Катериной Никитиной общался корреспондент Forbs.
 «Сама инаугурация внутри Кремля, а потом люди перемещаются на этот торжественный банкет в Манеже», - рассказала Никитина корреспонденту, представившемуся частным предпринимателем.
В презентации фонда говорится, что во встрече будут принимать руководство администрации президента, члены правительства, депутаты, сенаторы, губернаторы, а также руководство Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Генпрокуратуры и СК.
Стоимость входного билета различна в зависимости от пакета услуг. Так, статус генерального соорганизатора (по утверждению фонда, уже выкуплен) обошелся одной из компаний в 30 млн рублей. За эти деньги фирме предоставят два места на банкете с VIP-гостями, разместят логотипы в Манеже и включат информацию о компании в пакет для VIP-гостей.
Спонсорский пакет официального соорганизатора с правом сидеть за столиком с высокопоставленным чиновником стоит 15 млн рублей. Самый дешевый способ попасть на банкет - купить статус генерального партнера за 6 млн рублей.

 В Управлении делами президента заявили, что впервые слышат о торжественном вечере в «Манеже» и ничего не знают о «Фонде поддержки инфраструктурных мероприятий».
 «С большой долей уверенности я могу сказать, что это ерунда. Есть протокольный список и пожелания избранного президента», - сказал пресс-секретарь новоизбранного президента Дмитрий Песков  «Русской службе новостей».

Напомним, инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Кремле. Как сообщили в управделами президента, на нее приедут давние друзья нового президента – экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу…

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан