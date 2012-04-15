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15 апреля 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.play-store.ru

Православные всего мира отмечают свой главный праздник – Пасху Христову. Истинно верующие в любую эпоху не меняют своего отношения к Богу, а вот к тем, кто служит в церкви, могут относиться по-разному. Специально для «АН» на вопрос «Все ли вас устраивает в деятельности Русской православной церкви?» отвечают…



Павел Лунгин, кинорежиссер, народный артист России:



«В церкви я увидел много свежих, живых, умных и честных людей»

- Все устраивает. Гораздо больше меня может не устраивать, скажем, деятельность милиции, прокуратуры и некоторых других государственных органов. До фильма «Остров» я не был глубоко знаком с внутрицерковной жизнью, а после него встречался уже со многими священниками. Например, был на интереснейшем обсуждении в Троице-Сергиевой лавре и встречался с ее настоятелем. Мне показалось, что в церкви я увидел много свежих, живых, умных и честных людей. Думаю, что сейчас в церкви за счет прихода новых священников и какой-то новой категории верующих все-таки происходит возрождение. Например, когда я бываю в храме Святой Татьяны (бывшем клубе МГУ), то вижу среди верующих живых и добрых людей. Сейчас не тот момент, чтобы критиковать церковь. Я не знаю какого-то другого места в окружающем нас мире (ни в кино, ни в театре, ни в госадминистрации), где человек мог бы найти для себя такое утешение и понимание, как в церкви.



Александр Дугин, лидер Международного Евразийского движения:



«Критика церкви всегда должна начинаться с себя»

- Я являюсь русским православным человеком, и в деятельности РПЦ меня, прежде всего, не устраивает собственное несовершенство, как недостойного такого божественного дара, который представляет собой церковь. Так что критика церкви, по-моему, всегда должна начинаться с себя, потому что, согласно православному вероучению, мы и являемся этой церковью. Церковь – это не клирики, а священная организация, состоящая из всех православных христиан. Очень многие православные видят в либерально-демократической идеологии современного Запада идеологию антихриста. И, конечно, мы озабочены тем, как эти чаяния отражает наша церковная иерархия. Нужно, чтобы сначала пришло осознание того, чтобы наше общество, народ и церковь осознали опасность того, что представляет собой и Запад, и современная цивилизация.



Армен Джигарханян, народный артист СССР:



«… и он всегда помогает»

- Я знаю, что церковники не любят слово «идеология», но все равно идеология веры мне очень понятна и приемлема для меня. И это очень сильное средство! В то же время там есть такие вещи, которые, может быть, работают и во вред: некие ограничения, некие «нельзя»… Но ведь любое «нельзя» всегда порождает противоядие. Я отлично понимаю, что вера очень нужна людям, и всегда вспоминаю слова Иисуса: если тебе трудно, приди ко мне, и я протяну тебе руки, возьму с собой и помогу тебе – но не оглядывайся. Мы же всю жизнь мечтаем о «самостоятельном человеческом мышлении». А если человек не способен мыслить самостоятельно и ему нужна помощь, то как сделать так, чтобы он пришел к вере? Наше общество сегодня не созрело для веры, потому что находится в раздрызганном состоянии. Как говорит Библия, мы все - заблудшие. Да, сейчас существует много проблем, которые мы не умеем решать, - вот тут-то как раз вера и поможет. Напротив моего дома есть церковь. В трудную минуту я иду туда и говорю «Господи, помоги мне!» - и он мне помогает.



