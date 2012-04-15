Пасхальные гуляния в Пушкине под Петербургом

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15 апреля 2012, 12:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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15 апреля, в 12.00 МСК на Соборной площади города Пушкина начнутся народные гуляния, посвященные празднику Пасхи, сообщил «БалтИнфо» в пресс-службе администрации Пушкинского района.



У Екатерининского собора развернется пасхальная ярмарка, будут работать шесть площадок: хороводная, детская, богатырская, самоварная, молодецкая, площадка Петрушки и пасхальных игр. Гостей праздника ждут народные песни, духовные стихи, плясы, хороводы, множество конкурсов и забав с призами.



Участвуют фольклорные коллективы «Лад», «Федора», «Крина», «Тридевятое Царство», «Благодеши», военно-патриотический клуб «Царское Село», театр Петрушки «Папьемашенники» и театральный коллектив «Мы». «Коллектив «Лад» специально для этого праздника восстановил старинный волочебный обряд — обход домов в пасхальное воскресенье, сопровождаемый исполнением волочебных песен», - отмечается в сообщении.



«Мы хотим сделать главный православный праздник еще более популярным, превратить его в народные гулянья, как это и было раньше, — рассказывает организатор праздника Артур Гавриленко. — Планируем напечь пирогов и наварить каши. Такой же вкусной, как на Масленицу - кто пробовал, должен был запомнить!».