Градозащитники против строительства театра в Гатчине

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15 апреля 2012, 12:02 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

karpovka.net

Председатели комитетов по архитектуре и градостроительству, по строительству, по управлению государственным имуществом, комитета по культуре рассказали об истории возникновения идеи создания театра в Гатчине, а также подробно доложили о ходе подготовки строительства. Проект прошел все стадии согласования, соблюдены все установленные законом меры: проведены инженерно-изыскательные и археологические работы на месте предполагаемого строительства, определены границы объекта, проведен конкурс на разработку проекта и общественные слушания.



«Так как здание предполагается построить в зоне Приоратского парка, приравненного к памятнику культуры, мы провели дополнительную экспертизу, - подчеркнул председатель комитета по архитектуре и градостроительству Александр Домрачев. Подготовлены эскизы с образным решением здания, уменьшена его проектная высота до 21 метра, проект дважды рассматривался на Градостроительном совете». По словам председателя комитета по строительству Анатолия Каталевича, стоимость подготовительных работ составила 55 миллионов рублей.



Градозащитники и представители общественных организаций выразили опасение, что здание театра может нарушить архитектурный ландшафт Гатчины и попросили рассмотреть возможность переноса строительства на другое место.

По окончании встречи стороны договорились дождаться результатов историко-культурной экспертизы и встретиться вновь. Вице-губернатор Олег Уткин подчеркнул, что такие встречи крайне важны для обеих сторон и предложил градозащитникам обращаться со всеми волнующими вопросами к представителям правительства Ленинградской области напрямую. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.