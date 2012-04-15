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15 апреля 2012, 11:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта moskwaphoto.narod.ru

В центре Москвы на Тверской в праздничные дни и памятные даты на медиа-фасаде Центрального телеграфа будут демонстрироваться видеоролики хронометражом две с половиной и три минуты в технике "песочной анимации.

"При демонстрации ролика будут использоваться, в частности, технологии так называемой "песочной анимации", то есть использование при рисовании кварцевого песка двух категорий (мелкого и крупного) не менее четырех цветов", - рассказал источник в мэрии, передает.