Торшин: российский национальный оружейный союз создают специалисты

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15 апреля 2012, 09:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта alphagroup.ru

В Москве работает группа специалистов по проработке нормативно-правовой базы создания российского национального оружейного союза, сообщил в воскресенье первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин.

"Сейчас идет проработка этого вопроса и уже создана группа специалистов, которая занимается вопросами нормативно-правового характера, и я считаю, что такой оружейный союз в нашей стране должен объединить людей, имеющих оружие, тех, кто может постоять не только за себя, за свою семью, но и за страну в целом", - сказал вице-спикер, передает Интерфакс.

В этой связи Александр Торшин напомнил, что избранный президент РФ Владимир Путин в одной из своих предвыборных статей говорил о возможности создания армии резервистов.

"Так вот члены этого союза и могли бы стать такой армией резервистов", - добавил Торшин.

По словам сенатора, члены союза должны иметь юридическую защиту, а также должны быть в обязательном порядке застрахованы.

"Думаю, что в российский оружейный союз могли бы войти и люди, владеющие, в том числе, и холодным оружием, в частности, арбалетом", - пояснил сенатор.

По его мнению, члены союза могли бы патрулировать улицы со своим оружием вместе с представителями правоохранительных органов и участковыми инспекторами, то есть осуществлять функции по охране общественного порядка.

"Я считаю абсолютно несостоятельными все утверждения по поводу того, что нам только дай оружие, мы все тут друг друга сразу же перестреляем, и что оружие можно будет купить как ведро картошки на рынке", - заявил Торшин.

Он отметил, что является последовательным сторонником легализации оружия в России.

"По подсчетам наших специалистов, оружием владеть будут у нас в стране не более 14 млн человек, но это будет оружие зарегистрированное и владелец этого оружия будет нести ответственность за него, в том числе за его хранение и использование", - пояснил вице-спикер верхней палаты.

По мнению Александра Торшина, преступный мир "идет на нас вооруженным до зубов".

"Достаточно вспомнить недавний случай в Туле, когда на семью напали четыре бандита, вооруженных до зубов. И я считаю, что если бы у хозяина дома было бы оружие, то маловероятно, что бандиты туда бы сунулись", - сказал сенатор.

По его мнению, национальный оружейный союз мог бы формироваться по аналогии с Национальной стрелковой ассоциацией США. Он сообщил, что прилетел в США, где принял участие в очередном съезде ассоциации.

"Председателем этой ассоциации был 18-й президент США Уиллис Грант, а президент Рузвельт был ее пожизненным членом, и деятельность этой ассоциации базируется на статье Конституции США, где говорится о защите личных и имущественных граждан, и прежде всего, права на самооборону", - рассказал сенатор.

Александр Торшин отметил, что входит в попечительский совет общероссийской федерации практической стрельбы.

"Так что предварительные наметки по созданию аналога нашей российской ассоциации у нас уже есть, поэтому мы будем продолжать работу в этом направлении", - заключил вице-спикер Совета Федерации.

"АН" писали, что сегодня пройдёт общероссийская акция сторонников легализации короткоствольного оружия.

Напомним, следствие выясняет все подробности громкого происшествия в городе Богородицке Тульской области, где предприниматель кухонным ножом убил троих грабителей, защищая свою семью.

Вечером 7 апреля четверо неизвестных ворвались в дом в микрорайоне Октябрьский Богородицка, где находились 52-летний предприниматель и члены его семьи — жена, дочь, невестка и четверо детей: 6-летняя девочка, двое мальчиков в возрасте 3 лет и 1,5-годовалый ребенок. Отражая разбойное нападение, хозяин дома смертельно ранил кухонным ножом троих преступников. Четвертому удалось скрыться, принимаются меры к его задержанию.