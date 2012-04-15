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15 апреля 2012, 09:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта Auto.ru

В Москве в воскресенье впервые оппозиционное движение автомобилистов Общество "синих ведерок" (ОСВ) проведет в акцию в поддержку властей, в частности, намерения избранного президента РФ Путина существенно сократить количество спецсигналов на машинах чиновников.

ОСВ обещает "креативные и веселые" пикеты за сокращение числа автомобилей с "мигалками".



Как сообщил координатор ОСВ Петр Шкуматов, изначально планировалось проведение двух пикетов на проспекте Академика Сахарова (с 12:00 до 13:00) и возле здания Бородинской панорамы (с 14:00 до 15:00).

Однако, по словам одного из организаторов пикетов активиста ОСВ Михаила Воронкова, первую акцию пришлось перенести на улицу Марксистская из-за отказа префектуры Центрального округа согласовать это мероприятие.

"В связи с отказом префектуры ЦАО согласовать пикет на проспекте Сахарова, мы направили уведомление о его переносе на площадку напротив здания префектуры на улице Марксистская и получили на это санкцию", - сказал Михаил Воронков, передает Интерфакс.