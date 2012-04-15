Российский тандем поцеловался и обменялся яйцами

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15 апреля 2012, 07:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

В Москве в ночь на Христово Воскресенье президента и премьера, а также их жён и мэра Москвы Сергея Собянина, которые пришли на праздничное богослужение в Храм Христа Спасителя, поздравил Патриарх Кирилл. После этого все обменялись символами Светлова Христова Воскресенья.

Президент и председатель правительства РФ, а также мэр Москвы Сергей недолго пообщались с патриархом Кириллом, поздравив друг друга со светлым праздником троекратным поцелуем.

Глава московского патриархата вручил президенту и его супруге, премьеру и мэру столицы фигуры пасхальных яиц.

По данным пресс-службы Кремля, президент также подарил настоятелю православной церкви пасхальное яйцо, сделанное в России.

"АН" писали, что всего на Пасхальную заутреню в Храм Христа Спасителя пришли около 6 тысяч человек - те, кому посчастливилось получить пригласительные билеты.

Напомним, вначале Пасхального Крестного хода в храм был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь. Святыню будут раздавать в течение всей следующей недели в здании фонда Андрея Первозванного на Большой Ордынке. Попадёт огонь во многие регионы России, и впервые на Курилы.