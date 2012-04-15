На 16 языках звучало Евангелие в Храме Христа Спасителя (ВИДЕО)

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15 апреля 2012, 07:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Москве в храме Христа спасителя в ночь Христова Воскресенья Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил ночное Пасхальное богослужение. На Пасхальной заутрене, которая началась около полуночи, присутствовали президент России Дмитрий Медведев и глава правительства Владимир Путин.

Они приветствовали патриарха пасхальными приветствиями и обменялись пасхальными яйцами.Большинство из почти 6 тысяч собравшихся в кафедральном соборе в пасхальную ночь причастились.

"Причастившись Святых Христовых Тайн мы стали соучастниками встречи со Христом, сопричастниками Его Воскресения. Нас духовно не разделяет ни пространство, ни время", - подчеркнул патриарх Кирилл по окончании службы.

В начале Пасхального Крестного хода в храм была доставлена из Иерусалима величайшая святыня - Благодатный огонь. С возженными от него светильниками расходились по домам все участники богослужения.

На главной пасхальной службе было прочитано Евангелие на 18 языках. Традиционный отрывок из Евангелия от Иоанна, начинающийся со слов "В начале было Слово..." читали Предстоятель церкви и несколько священнослужителей. Первые слова произнес патриарх Кирилл на латинском языке. Затем священнослужители продолжили чтение на других языках - в том числе английском, немецком, испанском, китайском, японском, а также на арамейском, который был распространен в Палестине во времена Иисуса Христа. Чтение пасхального Евангелия на многих языках символизирует всемирность великого торжества.Службу из Храма Христа Спасителя транслировало национальное российское телевидение.

В Воскресенье в 16:00 мск патриарх Кирилл возглавит в храме Христа Спасителя Великую Пасхальную вечерню.