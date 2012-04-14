Полиция задержала подозреваемых в нападении на журналистку

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14 апреля 2012, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция задержала в подмосковной Балашихе двух подозреваемых в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Это ранее судимые безработные местные жители.

Задержанные дали признательные показания, заявив, что нападение было совершено из корыстных побуждений.

Напомним, в ночь на 5 апреля в Балашихе двое неизвестных избили и ограбили журналистку и ее подругу, возвращавшихся домой с работы. Милашина считает, что нападение могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. В последнее время она занималась журналистским расследованием, связанным с системой наркоконтроля.