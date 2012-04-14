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//Общество

Митинг за свободу СМИ состоялся возле московского телецентра Останкино

14 апреля 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг за свободу СМИ состоялся возле московского телецентра Останкино

Партия «Яблоко» провела в субботу  санкционированный митинг за свободу средств массовой информации. Акция прошла возле телецентра Останкино. Мероприятие состоялось в годовщину событий, которые получили название «разгром НТВ».

В годовщину силовой смены руководства этого телеканала в 2001 году участники акции выразили протест против нынешней информационной политики НТВ. На митинг собрались около 60 человек.

К телецентру прибыл лидер «Яблока» Сергей Митрохин и некоторые оппозиционеры с Пушкинской площади, где ранее прошла акция в поддержку политической голодовки сторонников экс-кандидата в мэры  Астрахани Олега Шеина.

Организаторы акции установили плакат в виде Останкинской телебашни с надписью: «За TV без лжи и цензуры!». 

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