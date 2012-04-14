Как выходить из поста - дал рекомендации Иван Охлобыстин

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14 апреля 2012, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Актёр, режиссёр, временно запрещенный священнослужитель Иван Охлобыстин поделился советом, как правильно выходить из поста. Охлобыстин сам соблюдает пост. 15 апреля заканчивается пост. Православные отмечают великий праздник - Пасху.

По словам Ивана Охлобыстина, чтобы не попасть в больницу, к праздничному столу после воздержания надо подходить с осторожностью. По словам актёра, главное не набрасываться на еду, особенно на колбасу и сало. Охлобыстин признался, что самое вкусное блюдо пасхального стола - сама пасха. "Творожная, безумно вкусная, вкус которой я помню из детства", - признался актер. По его мнению, "суть поста ведь не в том, какие продукты употребляешь, а в том, что ты должен наплевательски относиться к еде".

Как стало известно uznayvse.ru, Иван Охлобыстин планирует в будущем вернуться в церковь. О приверженности Охлобыстина к православию общественности стало известно в 1998 году, когда он начал вести религиозную телепередачу "Канон". В начале 2001 года, после выхода "Даун Хауса" с его участием, выяснилось, что Охлобыстин рукоположён в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии. Жена Охлобыстина - бывшая актриса Оксана Арбузова - не смогла переносить ташкентскую жару, и после семи месяцев служения семья возвратилась в Москву. До 2005 года отец Иоанн служил в храме святителя Николая в Заяицком, расположенном на Раушской набережной Москвы-реки. После — в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной.

Охлобыстины воспитывают шестерых детей. В настоящее время Иван Охлобыстин занимает пост креативного директора компании "Евросеть". Одна из последних актерских работ Охлобыстина - доктор Быков в "Интернах".