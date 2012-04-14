Дмитрий Рогозин готов лишиться зуба за космодром «Восточный»

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14 апреля 2012, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, гарантирует, что космодром «Восточный» будет построен в Амурской области к 2015 году. Рогозин даже готов лишиться зуба.

В интервью телепрограмме «Вести в субботу» вице-премьер рассказал о том, что решаются социальные вопросы для будущих работников космодрома. По словам Рогозина, строительство жилых микрорайонов дальневосточного «звездного городка» для «Восточного» начнется в четвертом квартале 2012 года.

«В четвертом квартале мы фактически приступаем уже к строительству первых микрорайонов (космического городка). Параллельно возводится инфраструктура, которая даст нам возможность выводить « Союз-2», это легкие пока ракеты, а потом разгонные комплексы « Фрегат» и более тяжелые нагрузки. Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю», - утверждает Рогозин.

У вице-премьера в мае запланирована поездка на строительную площадку космодрома. А в скором времени там же намерен побывать избранный президент Владимир Путин, где ему доложат о ходе работ.

Космодром позволить сделать страну более равновесной в плане плотности населения. Рогозин напомнил, что на востоке Россия соседствует с крупными странами, такими как Китай, Индия, Япония, КНДР и Южная Корея.

«Космодром «Восточный» даст нам возможность решать весь спектр задач в космической области, то есть, делать запуски и в ближний, и в дальний космос. Южные широты позволят выводить корабли с большой нагрузкой на заданные орбиты. Но, кроме того, принято решение руководством страны о создании уникального города, крайне красивого и удобного для жизни», - рассказал он.

По словам Рогозина, рядом с космодромом будет построен академгородок, а это будет стимулом для молодежи, чтобы поехать на Дальний Восток.Первый запуск ракет с «Восточного» намечен на 2015 год, первый пилотируемый запуск - на 2018 год. Космодром предполагается использовать для решения перспективных задач космической деятельности России с использованием ракет-носителей среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.