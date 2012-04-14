Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня (ВИДЕО)

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14 апреля 2012, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня днем накануне православной Пасхи. Все свечи и светильники в храме были потушены.

Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников, заполнивших в Великую субботу Пасхи храм Гроба Господня, площадь перед ним и прилегающие улицы.

Священный огонь появился в алтаре во время молитвы патриарха. После схождения огня патриарх Феофил передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33 свечей - по возрасту Христа.По словам очевидцев чуда, паломники умывали благодатным огнем лица и головы, так как в первые минуты он не обжигает волосы и кожу. От священного пламени люди зажигали лампады и несли огонь до своих домов.

Благодатный огон, символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр.

В Россию частица Благодатного огня будет доставлена спецрейсом из Иерусалима во Внуково-1 представителями фонда Андрея Первозванного в 22:30 (мск). Он будет распространен в самые отдаленные уголки нашей страны.