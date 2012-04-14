В Иерусалиме тысячи паломников в храме Гроба Господня ожидают Святого огня

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14 апреля 2012, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Израиле в Иерусалиме в эти минуты проходит крестный ход к Гробу Господню. Тысячи верующих собрались в ожидании Благодатного огня, а также патриарха Иерусалимского Феофила. В храме Гроба Господня находятся представители армянского, коптского и сиро-яковитского духовенства.

Церемония происходит каждый год в субботу перед наступлением праздника Пасхи восточных христианских конфессий.К храму Гроба Господня с хоругвями движется торжественная и шумная процессия, старшин арабской православной молодежи христианского квартала Старого Иерусалима.

Сидя на плечах друг у друга, молодые люди скандируют: "Нет веры, кроме веры православной", "Христос - истинный Бог" и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет воскресения Христа.

В мировом сообществе не утихают споры о том, является ли схождение Благодатного огня чудом или это традиционный религиозный обряд Иерусалимской церкви. По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, физическая природа этого явления, "возможно, нуждается в дополнительном исследовании". передает РИА Новости. По его словам, современный ученые называют схождение Благодатного огня "необычным, чудесным" явлением.

Мусульмане тоже признают божественную природу огня и вместе с христианами уносят частицы Благодатного огня домой. В народе существует предание: если благодатный огонь не сойдет, это станет стращным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут. Ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов.

В Россию частица Благодатного огня будет доставлена спецрейсом из Иерусалима во Внуково-1 представителями фонда Андрея Первозванного в 22:30 (мск). Он будет распространен в самые отдаленные уголки нашей страны.