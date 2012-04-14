//Общество

14 апреля 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

В акции оппозиции 6 мая "Марш миллионов", как ожидается, примут участие 20 тысяч человек из других регионов страны. Об этом сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"Порядка 20 тысяч только по моей информации, из разных городов, в том числе из Астрахани, планируют приехать на эту акцию", - сказал Удальцов. Такое заявление он сделал в субботу на Пушкинской площади. По словам Удальцова, оппозиция планирует согласовать митинг с властями Москвы, однако в случае отказа протестующие все равно выйдут на улицу, передает Интерфакс. "Должны быть проведены перевыборы как парламента, так и президента. Это наше основное требование, и мы будем за это бороться", - сказал оппозиционер.