Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В "Марше миллионов" 6 мая примут участие 20 тыс человек

14 апреля 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

В "Марше миллионов" 6 мая примут участие 20 тыс человек

В акции оппозиции 6 мая "Марш миллионов", как ожидается, примут участие 20 тысяч человек из других регионов страны. Об этом сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. 

"Порядка 20 тысяч только по моей информации, из разных городов, в том числе из Астрахани, планируют приехать на эту акцию", - сказал Удальцов. Такое заявление он сделал в субботу на Пушкинской площади. По словам Удальцова, оппозиция планирует согласовать митинг с властями Москвы, однако в случае отказа протестующие все равно выйдут на улицу, передает Интерфакс. "Должны быть проведены перевыборы как парламента, так и президента. Это наше основное требование, и мы будем за это бороться", - сказал оппозиционер.

ЕЛ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…