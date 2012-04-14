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//Общество

Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

14 апреля 2012, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 14 апреля обратился к верующим с пасхальным посланием. В нем глава РПЦ подчеркнул, что следование нравственным нормам означает движение против течения.

Об этом сообщает сайт Московского патриархата. "Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной", - говорится в послании патриарха. "Ибо, хотя ныне мы пребываем в условиях общественной и религиозной свободы, стремление жить в соответствии с христианскими нравственными нормами по-прежнему означает движение против течения", - говорится в пасхальном патриаршем послании духовенству и верующим Русской православной церкви. "Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к Небесному Граду", - отметил патриарх Кирилл.

ЕЛ

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