В Петербурге открылся сезон фонтанов

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14 апреля 2012, 12:47 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Фонтан на Манежной площади в 2010 году прошел капитальный ремонт, в ходе которого заменено насосное оборудование и улучшена гидроизоляция чаши фонтана, сообщает пресс-служба Смольного. А ремонт фонтана «Шар» на Невском проспекте запланирован на 2014 год.



Также в апреле включат фонтаны в Никольском саду, реконструированные фонтаны «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтан у Зимнего дворца, в сквере у Казанского собора, фонтан в Александровском саду, фонтаны в саду Смольного, у дворца спорта «Юбилейный» и ряд других. В конце апреля будут запущены фонтаны в Кронштадте и сквере у Гостиного двора.

Также заработают в этом году фонтан в Сестрорецке на пл. Свободы и фонтан на Савушкина, 83 («Морской конь»), которые были переданы в ведение Водоканала в 2011 году. Большие фонтанные комплексы – на площади Ленина и Московской площади – начнут работать 9 мая.

1 июля откроется после капитального ремонта фонтан «Чаша» в Зеленогорске.

В 2010 - 2011 гг. Водоканал провел капитальный ремонт 6 фонтанов, еще один фонтан – в Ломоносове – был полностью реконструирован и открыт в прошлом году к 300-летию Ораниенбаума-Ломоносова.

В хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в настоящее время 55 фонтанов и 4 фонтанных комплекса. При этом несколько фонтанов находится на межсезонном обслуживании. Среди них – фонтаны в Южно-Приморском парке Победы и парке 300-летия Санкт-Петербурга, их готовят к ремонту. Всего же в нынешнем сезоне будут работать 38 фонтанов.