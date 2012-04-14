Саакашвили амнистировал 200 заключенных в преддверии Пасхи

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14 апреля 2012, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили в преддверии праздника Пасхи помиловал своим указом 200 заключенных. К концу дня помилованные заключенные по решению грузинского лидера выйдут на свободу.

Об этом в субботу, 14 апреля, сообщила на брифинге министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе. По ее словам, помилованные заключенные, среди которых есть и женщины, уже у концу сегодняшнего дня выйдут на свободу, передает Интерфакс.