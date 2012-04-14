«По телевизору он смотрел только «Дом-2»

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14 апреля 2012, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с lib.rus.ec

В Карелии на допрос в Следственный комитет вызван некий блогер, против которого возбуждено дело по статье «экстремизм». Поводом для возбуждения дела стали некоторые его записи в интернете. Специально для «АН» на вопрос «Каких мер еще не хватает в борьбе с экстремизмом?» отвечают…



Татьяна Устинова, автор детективных романов:

«И понятия не имеет!..»

- Проявление экстремизма в нашей стране – это когда милиционер на улице спрашивает у А.Б.Джигарханяна паспорт! Этот придурок, который проверяет у него регистрацию, и понятия не имеет, что Армен Борисович – великий российский актер! Картины с его участием он не видел, потому что по телевизору смотрел только «Дом – 2».



Владимир Васильев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук:

«Должен быть судебный порядок определения материалов»

- На сегодняшний день мы усилили правовые возможности по противодействию экстремистской деятельности. Нормативная база заработала, и мы видим, что подобного рода преступления по данной статье теперь стали выявляться существенно больше. Что касается темы интернета, то должен быть судебный порядок определения материалов, размещенных в интернете как экстремистских, и принятие решения о том, чтобы закрыть доступ к ним. Это очень важно, и, скажем, по оценке только одной правозащитной организации, в интернете сейчас имеется до 800 сайтов экстремистско-националистической направленности.

Нужна колоссальная профилактическая работа; надо менять образ жизни детей и молодых людей, давать им образование (в том числе и первоначальное), строить спортивные сооружения и т.п. А то ведь в недавнем прошлом у нас был период, когда они были предоставлены сами себе.



Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы:

«Должны объяснить людям»

- Сначала независимые эксперты должны объяснить людям, которые по долгу службы ведут борьбу против экстремизма, а что же это такое. Но могу отметить, что за последнее время уже появились случаи, когда убийц по межнациональному или расовому признаку стали судить именно за это, а не за хулиганство.



