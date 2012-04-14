Доход Нарышкина за 2011 год превысил 5 миллионов рублей

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14 апреля 2012, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

За 2011 год доход спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина превысил пять миллионов рублей. Помимо этого, Нарышкину принадлежит земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Также в собственности спикера нижней палаты парламента - жилой дом площадью 126 квадратных метров и квартира площадью 224 квадратных метра. Это следует из декларации о доходах, опубликованной в субботу на сайте Государственной Думы. Отмечается, что супруга Нарышкина заработала за год свыше миллиона рублей. Ей принадлежит земельный участок под дачное строительство площадью 2,5 тысячи квадратных метров, четвертая часть квартиры площадью 139 квадратных метров, квартира площадью 166,8 квадратных метра и машиноместо.