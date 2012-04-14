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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Шувалов призвал ускорить строительство современной клиники на острове Русский

14 апреля 2012, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Шувалов призвал ускорить строительство современной клиники на острове Русский

Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов призвал ускорить работу по возведению медицинского центра на острове Русский. Такое заявление Шувалов сделал во время осмотра объектов саммита АТЭС.

На данный момент на строительстве центра занято 300 человек, заявил президент ЗАО «Крокус Интернешнл» Арас Агаларов. По его словам, вскоре начнутся работы внутри помещения, и количество строителей значительно увеличится. Агаларов заверил зампреда кабинета министров в том, что все работы будут завершены к началу августа, передает ИТАР-ТАСС. В свою очередь Шувалов  посоветовал внимательно отнестись к этому вопросу. «Лишняя спешка не нужна. Этим необходимо заниматься очень качественно, подбирая самые современные образцы медицинской техники», - подчеркнул Игорь Шувалов.

ЕЛ

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