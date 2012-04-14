В России вступили в силу поправки в закон о чрезвычайных ситуациях

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14 апреля 2012, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 14 апреля вступает в силу федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера".

Закон предусматривает возможность введения трех режимов функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом пишет РБК. Речь идет о следующих режимах: повседневная деятельность, повышенная готовность и чрезвычайная ситуация. Согласно документу, решение о введении режимов будет приниматься руководителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также муниципалитетов. Данный закон был принят Государственной Думой 16 марта 2012 года и одобрен Советом Федерации 28 марта.