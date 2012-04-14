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//Общество

В пасхальную ночь в Москве продлится режим работы транспорта

14 апреля 2012, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

В пасхальную ночь в Москве продлится режим работы транспорта

В пасхальную ночь московский метрополитен продлит работу на один час - станции подземки будут открыты для входа пассажиров не до 01:00, как обычно, а до 02:00. До 03:30 будет продлена работа наземного транспорта. 

По сведениям ГУП "Мосгортранс", предстоящей ночью будет продлена работа некоторых маршрутов наземного транспорта во всех административных округах города, за исключением Зеленограда. В ночь на воскресенье, 15 апреля, в связи с проведением богослужений в Храме Христа Спасителя, с 19:30 до окончания мероприятия изменяется движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов. Так, автобусы будут следовать: N 05 - с возможными задержками движения; N 6 - со стороны Силикатного завода по улице Знаменка вместо улицы Волхонка. Отмечается, что троллейбусы этой ночью будут следовать: N 1 - от станции метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник"; N 16 - от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; N 33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; NN 2, 15, 31, 44 - с возможными задержками движения.

ЕЛ

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