В мае может начаться еще одна реформа МВД России

В мае 2012 года может начаться новая реформа Министерства внутренних дел России. Ее накануне предложил провести глава ведомства Рашид Нургалиев. В центральном аппарате реформу называют "оптимизацией".

В рамках новой реформы предполагается снова перераспределить силы между департаментами и управлениями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МВД. Также предлагается провести переназначения некоторых руководящих сотрудников.