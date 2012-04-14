Тимошенко не может участвовать в заседаниях суда из-за проблем со здоровьем

Юлия Тимошенко не может участвовать в заседаниях суда по состоянию здоровья, считают врачи из Германии, осмотревшие бывшего премьер-министра Украины в харьковской колонии.

При этом врачи не сообщили каких-либо иных подробностей о здоровье Тимошенко. Как передает Радио "Свобода", по итогам своего визита специалисты из Германии намерены подготовить два отчета. Один из них - о состоянии здоровья Тимошенко, второй - о том, пригодна ли для ее лечения местная больница. Об этом журналистам сообщил руководитель немецкой клиники "Шарите" Карл Макс Айнхойпл.