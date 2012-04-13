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Медведев провел совещание по вопросам здравоохранения

13 апреля 2012, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев провел совещание по вопросам здравоохранения

Президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу провёл совещание, посвящённое совершенствованию системы здравоохранения в рамках реализации концепции социально-экономического развития России на период до 2020 года – «Стратегии-2020».

В Новгороде за одним столом собрались чиновники правительства, практикующие врачи и представители страховых компаний. «О наших успехах говорить не буду, они всем известны, мы об этом часто говорим, и по демографии, и по другим направлениям. У нас есть очень много проблем в системе здравоохранения, которые известны и нам и, самое главное, которые доставляют массу неприятностей нашим гражданам. Поэтому давайте обо всём этом и поговорим» - предложил глава государства.

Поднимали вопрос о кадрах.  «Нет волшебной таблетки, ты выпил и здоров. Мы должны начать перестройку, модернизацию нашего здравоохранения сегодня с медицинского института. Если мы сегодня начнем учить по-новому, как раз эти люди выйдут из вузов к 2015 году», — предложил Александр Мясников, главврач клинической больницы № 71 Москвы.

Новгородские власти вывели свою формулу, как привлечь в здравоохранение высококвалифицированных медиков: подъемные 200 тысяч и квартира.В Новгороде областную клиническую больницу  модернизировали: офтальмология, центр помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, только что открыли отделение патологии беременности.

Основополагающий принцип: медицинская помощь на всей территории страны должна оказываться по единому стандарту.«Новая медицина потребует усилий от врачей. Это стандарт, который позволит формировать врача такой компетенции, чтобы наши пациенты не уезжали за границу якобы за более прогрессивной медициной», — считает Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздравсоцразвития РФ.

Для продолжения развития российского  здравоохранения ему до 2013 года из федерального бюджета выделят почти 800 миллиардов рублей. 

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