В Роспотребнадзоре в целом позитивно оценивают итоги второй проверки украинских предприятий, которые намерены поставлять сыр на российский рынок, сообщили специалисты санитарного ведомства РФ в пятницу.

"В ходе проверки со специалистами предприятий состоялся конструктивный разговор по выявленным замечаниям и намечены пути устранения выявленных недостатков", - сообщили в Роспотребнадзоре, передает Интерфакс.

Вторая инспекция Роспотребнадзора проверяла украинские предприятия с 10 по 12 апреля. В составе комиссии были специалисты-технологи Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

В Роспотребнадзоре заявили, что, в частности, инспекция проверила украинские предприятия ЧП КС "Прометей" филиала "Менский сыр" (город Мень, Черниговская область) и АО "Пирятинский сырзавод" (г.Пирятин, Полтавская область).

"Оценивалось соответствие производства сыра требованиям российского Технического регламента на молоко и молочную продукцию", - сказали в Роспотребнадзоре.

"АН" писали, что первая инспекция украинских сыроделов состоялась в конце марта. Проверялся завод "Гадячсыр". Тогда специалисты Роспотребнадзора также нашли нарушения.

Напомним, в январе санитарная служба России выявила превышение содержания пальмового масла в сыре, который поставляется в РФ рядом украинских производителей.

С 7 февраля Роспотребнадзор запретил вввоз в Россию сыров семи предприятий Украины, это: "Прометей" (Черниговская область), "Пирятинский сырзавод" и "Гадячсыр" (оба - Полтавская область), а также Баштанского (Николаевская область) и Лозовского (Харьковская область) сырзаводов, Хмельницкой маслосырбазы (Хмельницкая область)и компании "Бель Шостка Украина" (Сумская область). По заявлениям российской стороны, продукция этих компаний не соответствует техрегламенту РФ, так как содержит растительные жиры. Зарубежные эксперты никаких нарушений не нашли.

Роспотребнадзор произвёл изъятие из оборота партий сыра украинских производителей во всех российских регионах.

Возможные убытки от временного запрета поставок сыров в РФ правительство Украины оценивает в 426 - 500 млн долларов.