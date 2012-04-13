Москва подготовилась к Пасхе

Москва поготовилась к Пасхе, праздник в этом году - 15 апреля. В ночь с субботы на воскресенье будут идти богослужения в 37 московских храмах, в которых примут участие 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

Городской транспорт будет работать по специальному удлиненному расписанию. В ночь с субботы на воскресенье метро будет работать до 2 часов ночи, а наземный городской транспорт, имеющий остановки у подземки - до 3.30.

Безопасность в выходные в Москве обеспечат более 13 тысяч полицейских, военнослужащих внутренних войск МВД и сотрудников частных охранных предприятий.

В Москве на пасхальные праздники 15 и 22 апреля от ближайших станций метро и железнодорожных станций до кладбищ будут курсировать бесплатные автобусы-экспрессы. А в городе и в районе крупных кладбищ будет ограничено движение личного транспорта с 06:00 до 18:00 мск.