Николай Валуев встал на защиту патриарха Кирилла

Боксер, депутат Госдумы Николай Валуев встал на защиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от нападок.

В интервью православному интернет-изданию "Татьянин день" Валуев: "Я не знаю, кому может быть выгодно очернять патриарха. Разве что людям, которым очень не нравится православие как таковое, тем, кто хочет дезориентировать православных людей, пошатнуть моральные устои и веру людей". Валуев отметил, что события последних недель являются ярким подтверждением совершения таких попыток. Он не исключил, что это будет продолжаться.

"Но их нельзя оставлять без внимания. Нельзя допустить, чтобы такие действия повторялись впредь. Церковь - это не место для хамства или высказывания политических взглядов. Церковь для молитвы. И в эти последние дни поста я именно это желаю всем еще раз глубоко осознать и достойно встретить замечательный праздник Пасхи", - подчеркнул депутат Госдумы Николай Валуев.

Спортсмен личном общался с патриархом. По его мнению, он человек современный, способный говорить с прихожанами простым, доступным языком, передает Интерфакс.

"Многие из нас сегодня называют себя православными, но не все утверждены в вере, имеют о ней правильное представление. И здесь важны слова и поступки любого пастыря, ну а главы Церкви - в первую очередь. Поэтому замечательно, что у нас именно такой патриарх", - высказал своем мнение Николай Валуев.