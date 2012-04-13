На Урале в Камышлове Свердловской области в пятницу,13 апреля, был уволен полицейский. Из органов внутренних дел уволен сотрудник полиции, ставший героем скандального видео, появившегося в Интернете.

В одном из блогов в "Живом журнале" на видео снят подвал: в куче мусора лежит мужчина в полицейской форме. При приближении камеры он нетвердо встает на ноги, спотыкается и пытается отвернуться, а затем уходит из кадра. Продолжительность ролика 48 секунд. На последнем кадре стоит надпись: "Город Камышлов. Свердловская область".



В ГУ МВД по Свердловской области посмотрели видеозапись. Была проведена проверка. Правоохранители считают, что видео может быть постановкой.

Представители главка отметили, что можно заснять при компрометирующих обстоятельствах человека в любой форме, самой разной форме: в полицейской, в форме МЧС или в медицинских халатах, но это не значит, что это действительно представитель этой профессии.

Но в главке все-таки признали, что пьяным в форме на видео был действительно сотрудник местной полиции, передает РИА Новости. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД РФ по Свердловской области Виктор Бердников, год назад снятый президентом РФ с должности замначальника ГУВД по Свердловской области подтвердил эту информацию.