Заинтересованные граждане пытаются проверять у сотрудников полиции служебные удостоверения, в связи с чем МВД РФ разъясняет в пятницу, что данное деяние незаконно, и уличённые в нем могут быть наказаны в соответствии с КоАП РФ.

Сообщения о подобных проверках поступают в МВД от интернет-пользователей. В блогах обсуждается, насколько эти действия законны. Некоторые пользователи считают, что скоро эти лица могут начать проверять у граждан водительские права и паспорта.

"В связи с этим пресс-центр МВД России разъясняет, что проверки документов неуполномоченными лицами являются нарушением законных прав граждан, в том числе - связанных с защитой их персональных данных", - , сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ, не уточняя, в каком городе имеют место инциденты, передает РИА Новости.

МВД отмечает, что такие действия могут рассматриваться как самоуправство (статья 19.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях). За это предусматривается административная ответственность (штраф до 500 рублей).

"Согласно действующему законодательству, полномочиями по проверке документов наделены сотрудники полиции, а также определенные категории должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления", - отмечает МВД.

Сотрудники полиции проверяют документы в соответствии с законом "О полиции", по которому полицейский может потребовать документы только тогда, когда имеются данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления или полагать, что он находится в розыске; если есть повод к возбуждению в отношении гражданина дела об административном правонарушении или при его задержании.

Полицейский при обращении обязан назвать свою должность, звание и фамилию, а также, по требованию гражданина, предъявить ему служебное удостоверение.