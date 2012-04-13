В Москве в Страстную пятницу ГИБДД проводит тотальный рейд

В Страстную пятницу в Москве ГИБДД проводит рейд "Сел в машину - пристегни ремень". Столичная автоинспекция проверяет, все ли водители на улицах города соблюдают требования российских Правил дорожного движения.

В ГИБДД напоминают: сел в машину - пристегнись. Иначе остановят, еще и штраф выпишут.

Штраф пока небольшой - всего 500 рублей. Но в столице более 30 стационарных и множество мобильных постов ДПС. Получается, что поездка непристегнутым может стать уж очень дорогим удовольствием, - подсчитал телеканал ТВЦ.

Нарушителей столичные инспекторы ДПС отлавливают круглосуточно. Однако во время рейда сотрудники полиции не ограничиваются простой проверкой документов. Они еще и проводят разъяснительные беседы с водителями. Вне зависимости от того, пристегнуты они или нет.

Результат уже есть, говорят инспекторы. Случаев, когда водители "забывают" пристегнуть ремень безопасности, все меньше. Кстати, если пассажир не пристегнут, а в конструкции машины ремень безопасности предусмотрен, то оштрафуют водителя.

"Если происходит ДТП, и машина на скорости 50 км в час въезжает в другое транспортное средство, в стоящую машину, то вес пассажиров увеличивается в 5-6 раз. Большая часть уже водителей начинает пристегиваться. И дети уже находятся в специальных удерживающих устройствах", - говорит начальник штаба отдельного батальона ДПС УГИБДД по СЗАО Москвы, Александр Саенко.

Сотрудники столичной ГИБДД обещают с приближением летних каникул и сезона отпусков подобные рейды проводить часто.