У заммэра Москвы по вопросам строительства самый большой доход

Среди заместителей мэра Москвы Сергея Собянина больше всех заработал в 2011году заместитель по вопросам строительства Марат Хуснуллин . Его годовой доход составил 11,9 млн. рублей.

Супруга Хуснуллина задекларировала доход в сумме 11,202 млн. рублей, сообщает сайт столичного правительства.

На втором месте по объему доходов - заместитель мэра по вопросам социальной политики Ольга Голодец - 11,2 млн. рублей. У Голодец единственной из заместителей столичного градоначальника есть собственность за рубежом: ей принадлежит 1/3 доли квартиры в Италии общей площадью 250 кв. м, и 1/2 доли дачи в Швейцарии.

Заместитель мэра по экономической политике Андрей Шаронов задекларировал доход в 8,8 млн. рублей.

Заместитель мэра по средствам массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму Александр Горбенко получил за прошлый год доход в сумме чуть больше 7 млн. рублей. В собственности Горбенко имеются два мотовездехода, два снегохода и один снегоболотоход. Его жена заработала 521 тысяч рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход в сумме 5,1 млн. рублей. Его жена заработала 13,9 млн. рублей - это самый высокий доход среди супругов заместителей столичного градоначальника.

Заммэра по транспорту Николай Лямов заработал в минувшем году 4,7 млн руб., его жена - чуть больше 4 млн руб.

4,5 млн. рублей за прошлый год заработала руководитель аппарата мэра Сергея Собянина Анастасия Ракова.