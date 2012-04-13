Собянин дал неделю чиновникам на рождение транспортных идей

В Москве только за первую неделю апреля автобусами, трамваями и троллейбусами воспользовались почти на миллион пассажиров больше, чем год назад. Увеличивается востребованность транспортом, двигающегося по выделенным полосам, в том числе благодаря введению дополнительных остановок.

Сергей Собянин поручил городским службам представить перечень дополнительных мероприятий, призванных сделать поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях более комфортными для горожан.

"Я бы хотел, чтобы вы проанализировали на всем протяжении выделенные полосы, какие дополнительные мероприятия необходимо по ним провести для того, чтобы они работали еще более четко, особенно в часы пик. По каждой полосе у вас должны быть составлены мероприятия, что надо сделать для того, чтобы скорость движения общественного транспорта была выше", - потребовал мэр Москвы Сергей Собянин от городский служб на пятничном оперативном совещании, передает ТВЦ.

Такую программу по каждой выделенке обещали представить в недельный срок. Обсудили и работу светофоров. Сейчас в Москве вводится система адаптивного управления движением, которая способна работать в автоматическом режиме и реагировать на изменение дорожной обстановки. Также запустили и специальный ресурс, позволяющий горожанам через интернет пожаловаться на неработающий светофор.

"Речь идет о том, что каждый москвич может дать информацию о работе или ненадлежащей работе светофорного объекта. Прошу такие заявления отрабатывать особенно тщательно и оперативно", - уточнил Собянин.

Обсудили в Страстную пятницу и подготовку к Пасхе. Торжественные богослужения пройдут почти в 340 храмах Москвы. Ожидается участие более полумиллиона человек. Следить за порядком будут 3000 сотрудников полиции.