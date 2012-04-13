Из РБК ушёл Герман Каплун, его место занял Сергей Лаврухин

Совет директоров медиахолдинга РБК в пятницу прекратил полномочия одного из основателей холдинга Германа Каплуна в качестве генерального директора и утвердил на эту должность исполнительного директора ОНЭКСИМа и гендиректора "ЖV!" Сергея Лаврухина.

На позицию председателя совета директоров РБК, которую ранее занимал Лаврухин, избран директор по инвестициям ОНЭКСИМа Валерий Сенько, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе основного акционера РБК - группы ОНЭКСИМ.

Напомним, ОНЭКСИМ, которой принадлежит 51% акций РБК, не может договориться с менеджментом холдинга. Основатели РБК Герман Каплун и Александр Моргульчик затягивают вопрос о проведении допэмиссии, задолжали 46 миллионов долларов и консультируют конкурентов – таковы претензии главного акционера.

Каплун и Моргульчик являются советниками инвестфонда TMT Investments, а также бенефициарами офшора MacMillan Trading (владеет 20% TMT).

В прошлом году ОНЭКСИМ уволил гендиректора медиагруппы "ЖV!" Юрия Кацмана и основателя проекта "Сноб" Владимира Яковлева. Причиной назвали неудовлетворительные финансовые результаты. Месяц назад медиагруппа завершила кадровые перестановки. В конце марта появилась информация, что РБК и "ЖV!" могут быть объединены. Оба актива принадлежат бизнесмену Михаилу Прохорову - миллионеру, политику, экс-кандидату в президенты РФ.

В холдинг РБК входят ИА РосБизнесКонсалтинг, газета РБК Daily и ее интернет-версия, РБК-ТВ, интернет-издания autonews.ru, cnews.ru, quote.ru, utro.ru и другие. По итогам прошлого года выручка компании увеличилась на 35%, до 4,6 миллиарда рублей.