Собянин объявил в Москве карантин по бешенству

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин по бешенству сроком на два месяца в районе Крюково Зеленоградского административного округа столицы. Документ подписан 11 апреля.

Согласно документу, во время карантина на территории района запрещается проведение выставок и шоу-мероприятий с участием животных. Приостановлены также продажа и вывоз животных за пределы этой территории.

Ветеринары рекомендуют не подходить к безнадзорным собакам и кошкам, а также животным, принадлежащим другим гражданам. В случае нанесения животным укуса пострадавшему необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Портал zelen.ru сообщает, что во время карантина ветеринарные службы займутся отловом собак, имевших контакт с бешеными лисицами. Ранее сообщалось о введении карантина в районах Силино и Савелках в связи с нашествием бешеных лис.