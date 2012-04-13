Две тысячи мусульман простились в Соборной мечети с Метином Мехтиевым

В Москве в пятницу утром около двух тысяч мусульман пришли к Соборной мечети, что на проспекте Мира, на традиционную пятничную молитву и церемонию прощания с известным исламским деятелем Метином Мехтиевым.

Джиназу (поминальную молитву) над гробом убитого прочитал глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин. На церемонии прощания присутствовали родственники Мехтиева.

В районе станции метро "Проспект мира" и на прилегающих к Соборной мечети улицах дежурили усиленные наряды полиции. Значительные пробки из-за церемонии прощания с известным мусульманским общественным деятелем образовались в районе проспекта Мира и прилегающих улиц.

По последним данным, предполагаемый убийца Мехтиева попал в объектив камер видеонаблюдения магазина, расположенного неподалеку от места, где было совершено преступление.

Предположительно, подозреваемый в убийстве, следил за Мехтиевым и зашел вслед за ним в супермаркет на Тверской улице. Когда Мехтиев вышел из магазина, подозреваемый вместе с подельниками, ждавшими его на улице, направился вслед за ним.

"АН" сообщали, что известного эксперта по вопросам Кавказа Метина Мехтиева убили в ночь на 11 апреля около дома 43 по улице 2-ая Брестская. По словам очевидцев, на Мехтиева напали пятеро человек. Жители дома, услышав крики мужчины о помощи, вызвали полицию. Но злоумышленникам удалось скрыться. Месхиев скончался, не приходя в сознание, от ножевых ранений до приезда "скорой".

В СКР заявили, что целью нападения на имламского деятеля Мехтиева стало ограбление. По данным полиции, у него похитили дорогой мобильный телефон "Верту" и 5 - 6 тысяч рублей. В Совете муфтиев не исключают, что преступление было совершено на национальной почве.