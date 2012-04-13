Простила своему должнику миллион седьмая вода на киселе Патриарха Руси

В Москве, проживающая в квартире патриарха Кирилла Лидия Леонова, отказалась в пятницу от судебного преследования своего соседа по дому, экс-главы Минздрава Юрия Шевченко, после уплаты им $648 тыс.

"В ходе судебного заседания представитель ответчика Юрия Шевченко представил суду платежные поручения, согласно которым тот уплатил более 19 млн рублей", - заявили агентству Интерфакс в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Лидия Леонова потребовала от экс-министра компенсации за строительную пыль, по ее словам, нанесшую урон ценным фолиантам из "библиотеки отца патриарха" 20 миллионов рублей.

"АН" писали, что сам предстоятель РПЦ отметил, что в квартире в московском "Доме на набережной" живут его троюродные сестры. Владимир Гундяев (гражданское имя патриарха Кирилла) получил жилую площадь в строении напротив Кремля в середине 90-х годов.