Влада Листьева помянули с пристрастием

Чуть больше года истек срок давности по «делу Листьева». Пятнадцать летминули с того самого вечера, когда ТВ-кумир страны Влад Листьев получил две пули в подъезде дома, где незадолго до убийства телекомпания «ВИD» приобрела ему довольно скромную квартиру.

Представляем вам новую книгу Евгения Додолева «Влад Листьев. Пристрастный реквием», в которой он делится неизвестными аспектами биографии популярного телеведущего, а также версиями о причинах и заказчиках трагедии. По мнению автора, который также как и его герой варился в телевизионной каше, спецслужбам и вдове жертвы известно, кто стоял за убийством, но российская власть не заинтересована в информировании общественности.

…«Вдруг приезжает братва в тренировочных костюмах с автоматами. Листьева там не было, его предупредила секретарша, он, недолго думая, позвонил Рушайло в РУОП, и бандитов «приняли». Это оказалась команда Саши Цыгана…., кстати, был он щедрым и обаятельным бандитом…. В общем, неудобно получилось. Самостоятельность Влада и неготовность координировать свои действия с другими партнерами достали всех…» - пишет Евгений Додолев и... Приступает к вскрытию связей этих самых "всех"...