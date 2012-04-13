Московский суд: не по чину Навальный интересуется, что делают с его инвестициями

В российской столице в пятницу 13 апреля Арбитражный суд Москвы отклонил иск юриста и блогера Алексея Навального к компании "Роснефть", миноритарным акционером которой он является. Навальный требовал предоставить ему документы компании.

Суд отказал Навальному в выдаче ему копий договоров о поставке нефти в Китай, а также протоколов собраний совета директоров "Роснефти" за 2009 год.

Изначально это были два разных иска, но суд объединил их в одно производство в январе. Спор о протоколах совета директоров длится уже около двух лет. Суды изначально удовлетворили иск Навального, но кассация отправила его на повторное рассмотрение, чтобы выяснить, какие данные "Роснефть" сможет не предоставлять миноритарию, чтобы не нарушить конфиденциальность данных.

"АН" писали, что в пятницу 13 апреля Алексея Навального обвинили в разгроме общественной приемной премьер-министра Владимира Путина в Астрахани.